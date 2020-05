Le ricin est une plante herbacée, arborescente originaire d’Afrique tropicale qui peut ressembler à un arbrisseau, c’est-à-dire une plante ligneuse de plus de 4m de hauteur appartenant à la famille des euphorbiacées. C’est une espèce annuelle spontanée en milieu tropicale. Portant le nom scientifique ricinus communis ou embono en RD Congo, tomotigui au Mali, ttchakkma en Éthiopie, mbono en Swahili, zurman en Hausa ou castor oil plant en anglais, est également une plante ornementale que l’on cultive facilement ce qui explique en partie sa présence aujourd’hui dans de nombreux pays dans le monde entier et les climats subtropicaux. Son feuillage vert foncé aux bordures pourpres, ses fruits tels des capsules globuleuses de couleur rouge vif et son acclimatation pédologique rapide font qu’elle est appréciée pour la construction de massifs ornementaux sur un sol qui draine peu.

Elle est d’ailleurs considérée envahissante dans certaines zones du monde. Il faut noter que le ricin a plusieurs variations dans sa pigmentation allant du rougeâtre aux plants absolument verts ou aux tiges et pétioles violacés, et des graines allant jusqu’à 16 variétés toutes dans un même climat (Trochain, 1930). La pigmentation des tiges va jusqu’à 5 couleurs différentes dues pourtant à des pigments chimiquement identiques. Le ricinus communis est une plante qui attise la curiosité et c’est justifié !

Une plante multi-tâches

Les feuilles sont disposées en limbe palmé, très découpé en 5 à 8 lobes mi-profonds et dentés avec des bordures bien structurées. Ancestralement en Afrique, le ricinus communis contribuait au traitement de la gale par ses graines, l’arthrite (graines), le paludisme cérébral (racines) et l’hémorroïde grâce à ses feuilles (Dhetchuvi et Lejoly, 1990). Ce qui révèle des propriétés intéressantes et importantes de chacune des parties de cette herbacée pourpre par endroits que de nombreux chercheurs ont fini par mettre à nu au fil des années. En effet les graines renferment de l’eau, des protéines, des lipides, des matières azotées, de l’hydrate de carbone mais au moins 50% de matières grasses dont des acides gras oméga-3.

On en produit l’huile de ricin, une huile végétale obtenue par extraction à froid des graines du ricin pour ses propriétés anti-inflammatoires, antifongique et antibactériennes puissantes connues et utilisées depuis des siècles. Elle traite efficacement les problèmes de la peau comme la teigne ou d’autres mycoses. Grâce à sa composition en collagène et élastine, l’huile de ricin réduit les ridules et les rides ce qui va rendre la peau plus lisse avec un bon soin hydratant puis traite même l’acné. Il est d’ailleurs recommandé de bien faire pénétrer l’huile de ricin sur la peau une nuit entière puis rincer le visage à l’eau froide lendemain. Cette huile atténue les taches de vieillesse, les cicatrices et vergetures voire les faire disparaître même. C’est aussi un bon désinfectant grâce à leurs puissantes propriétés antimicrobiennes et bon apaisant des douleurs. Elle est très connue pour stimuler la croissance des cheveux en augmentant la circulation sanguine vers les follicules du cuir chevelu. C’est de cette façon que l’huile de ricin épaissit les sourcils.

Attention à ne pas laisser jouer les enfants avec les graines afin d’éviter toute ingestion

La ricine, la protéine présente dans la plante et les graines dont la coque, peut représenter une toxine redoutable même dans une graine. Mais, les graines sont riches en une huile qui doit ses propriétés purgatives à la présence de l’acide ricinoléique, un triacylglycérol. La concentration en ricine est maximale dans les graines, riche en acide ricinoléique. En cas de constipation, la décoction de racines du ricinus communis aide beaucoup (Njoroge et al., 2010). C’est l’acide ricinoléique qui altère la muqueuse intestinale et provoque des pertes importantes en eau et en électrolytes ce qui favorise l’action purgative intense, parfois irritante mais efficace si les posologies sont respectées.

Vous ne serez donc pas étonnés que de l’importance économique du ricin, croissante le développement exponentiel des industries qui s’en servent comme lubrifiant, matière première, produits cosmétiques, dans la pharmaceutique et les petites comme moyennes entreprises artisanales.