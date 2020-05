Ronaldo Nazario, l’autre Ronaldo de la légende, le premier, avant CR7, est encensé par l’une de ses anciens coéquipiers. Il y a quelques jours un magazine sportif lançait un sondage pour savoir qui de Nazario et de Cristiano était le plus grand des ‘’Ronaldo’’. Mais si le sondage avait plébiscité CR7 [à seulement 51%], pour le légendaire arrière gauche brésilien, Roberto Carlos, il n’y avait pas match. Pour lui ‘R9’’ restait le meilleur, un attaquant bien au-dessus de CR7, Messi ou même Neymar.

« Il était le meilleur(…) il n’y aura pas d’autre ‘’Fenomeno’’ »

C’est au cours d’un entretien accordé récemment au magazine sportif ‘’Goal’’ que Roberto Carlos avait tenu à rendre cet hommage à Ronaldo Nazario, ‘’R9’’, pour les journalistes, et ‘’O fenomeno’’(le phénomène) pour les fans depuis Bahia au Brésil. Pour le puissant arrière gauche, véritable rat ailé de surface, et actuel ambassadeur du Real de Madrid, Roberto Carlos ; ‘’R9’’ son ancien coéquipier en Séléçao, serait de loin l’un des meilleurs attaquants au monde. « Il était le meilleur(…) il n’y aura pas d’autre ‘’Fenomeno’’ » avait-il confié. « Dans notre génération, il était plus difficile de marquer des buts. C’était plus physique à l’époque et les attaquants étaient moins protégés. Mais Ronaldo pouvait tout faire » avait en substance ajouté Mr Carlos.

Le surnom de Ronaldo Nazario, ‘’O Fenomeno’’, est une indication claire de l’impact qu’il a laissé sur le sport. Le double vainqueur de la Coupe du monde a disputé 98 matches avec le Brésil, marqué 62 fois et remporté deux fois le Ballon d’Or. Avec une carrière s’étendant sur sept clubs, quatre pays et 18 années (1993-2011). Le brésilien a remporté une compétition avec presque chacun de ses anciens employeurs.

Après s’être annoncé au monde du football avec une campagne sensationnelle 1996-97 à Barcelone, Ronaldo se blessera au genou, et cela impactera ses cinq années passées au Barça. Mais retrouvant ses pleines capacités en 2002, ses exploits au Japon et en Corée du Sud permettent au Brésil de remporter la Coupe du monde 2002, et lui font un pont d’Or de l’Inter de Milan pour les ‘’ Galacticos ’’ du Real de Madrid.