Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son ministre des Sciences et de l’Enseignement supérieur, Valery Falkov âgé de 41 ans a contracté le nouveau coronavirus. Il a fait cette déclaration au cours d’une réunion du gouvernement tenue par visioconférence. Selon le chef de l’Etat russe, le ministre lui a dit qu’il se sent déjà mieux, et qu’il continue à exercer ses fonctions. Valery Falkov est le quatrième ministre russe à avoir attrapé le coronavirus. L’annonce de sa contamination intervient après celle du Premier ministre Mikhail Mishustin, qui est actuellement en convalescence. Cependant, ce dernier a pris part à au moins une réunion du gouvernement par visioconférence.

Vladimir Poutine en sécurité

Un peu plus tôt cette semaine, le porte-parole vétéran du Kremlin, Dimitry Peskov avait annoncé qu’il avait également été testé positif au coronavirus et souffrait d’une double pneumonie. Concernant la santé du numéro un russe, Vladimir Poutine, le Kremlin a fait savoir que ce dernier était en sécurité. Il a également ajouté que la majorité de ses récentes apparitions publiques, avait été faite au cours de réunions du gouvernement, à travers une liaison vidéo, à partir d’une pièce de sa résidence, hors de la capitale russe Moscou.

Le 2e pays à enregistrer un nombre de cas élevé

Notons qu’Anna Popova, un haut responsable de la santé, a affirmé que la Russie est parvenue à réduire le taux de croissance de l’infection, après que les autorités aient alerté sur une augmentation d’un jour, de nouveaux cas de coronavirus en dessous des 10 000, pour la première fois en près de 14 jours. Pour rappel, le nombre de cas officiels de coronavirus en Russie a dépassé les 250 000, suite aux 9974 recensés au cours des dernières 24 heures.

Avec ce nombre, le pays devient le deuxième à enregistrer le nombre de cas le plus élevé au monde, après les Etats-Unis. Selon les propos de Serguei Sobyanin, le maire de Moscou hier jeudi, les autorités pourraient débuter les dépistages gratuits en masse, sur les résidents dès ce vendredi.