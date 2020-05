Au Rwanda, les autorités ont mis en place une nouvelle technique de lutte contre le coronavirus impliquant l’intervention des robots. A cet effet, cinq humanoïdes fabriqués par une société basée en Belgique ont déjà été réceptionnés. Selon le Dr Daniel Ngamije, Ministre de la Santé, ces robots auront pour rôle principal de servir d’intermédiaire entre le personnel sanitaire et les personnes atteintes du coronavirus afin de limiter les risques de propagation de la pandémie. Ils se chargeront de la livraison de nourriture, de médicaments dans les chambres et aiderons pour le dépistage des malades, a indiqué le ministère Rwandais de la Santé. Ces robots porteront des noms rwandais et seront opérationnels dans les deux centres de traitement que compte le pays.

Ces robots peuvent “contrôler 50 à 150 personnes par minute”

Depuis la détection du premier cas de coronavirus, à ce jour, le Rwanda a enregistré 297 cas positifs et 203 patients sont déjà guéris . Le pays fait partie des Etats africains qui n’ont encore enregistré aucun décès des suites du covid 19. Le contrôle de la crise sanitaire s’explique par la politique sanitaire définie par les autorités de Kigali qui n’entendent pas prendre à la légère la situation sanitaire. A en croire le ministère de la Santé, ces robots ont la capacité “de contrôler 50 à 150 personnes par minute, de capturer des données et d’informer les agents en service des anomalies détectées.”

Ces robots sont aussi en mesure d’enregistrer des données sur les patients et les transmettre. Ils peuvent également dénoncer les patients qui ne portent pas de masques et ceux qui ne les portent pas bien,a expliqué le ministre. Le but visé est de réduire le contact entre les malades et les agents de santé afin de limiter les risques de contamination. Par ailleurs, le Dr Daniel Ngamije a indiqué que le pays a besoin encore d’autres robots pour la désinfection de l’espace public dans les centres de traitements.