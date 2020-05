Un mariage interrompu et plusieurs personnes arrêtées au Sénégal. C’est ce qu’on retient pour le moment d’une manifestation dispersée par les éléments de la Brigade de recherches du pays. En effet, alors que le pays a décrété l’état d’urgence et est en plein couvre-feu depuis peu, en raison de la pandémie du coronavirus, le patron de l’entreprise ” Clean Oil ”, Bara Guèye a célébré son mariage le weekend dernier au milieu d’une multitude de personnes (invités, parents, alliés et amis). Informé de la situation, le procureur s’est auto-saisi du dossier et plusieurs personnes dont l’homme d’affaires ont été arrêtés.

Un mariage en direct sur les réseaux sociaux

L’interdiction des rassemblements en cette période de pandémie ne semble pas inquiéter Bara Guèye. Il a choisi prendre sa troisième femme le weekend dernier en plein couvre-feu. Les images de la manifestation qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont choqué plus d’un. Dans la vidéo qui n’a duré que moins de deux minutes (1min 42sec), on pouvait facilement apercevoir la mariée, vêtue de blanc au milieu d’une dizaine de femmes richement habillées . Avec un masque de couleur blanche, on voit également dans la vidéo un homme qui distribue des billets de banque à des gens qui sautaient dans tous les sens. Et ce n’est pas tout ! La vidéo montre vers la fin plusieurs personnes (invités) qui venaient se servir autour d’une grande table sur laquelle les différents mets sont posés.

Une inscription était sur la vidéo ” BON RAMADAN ”. Très vite, la séquence de la vidéo a fait le tour du Sénégal et plusieurs citoyens se sont indignés du fait qu’il y a eu rassemblement d’un nombre important de personnes dans un contexte d’état d’urgence où les rassemblements sont interdits. Le procureur, en amont s’est auto-saisi de l’affaire et a demandé aux éléments de la Brigade de recherches de procéder à l’arrestation de toutes les personnes identifiées sur le terrain et qui d’une certaine manière ou d’une autre ont assisté.

Une multitude de personnes seront présentées au procureur

Ils sont nombreux dans cette affaire à tomber dans les mailles de la justice. Bara Guèye a fait l’objet d’une arrestation tandis que certains de ses invités avaient été convoqués et mis aux arrêts. Entre autres invités, le ‘’snappeur’’ Niang Kharagne Lô, le ‘’griot des VIP’’ Alassane Mbaye et la chanteuse de ‘’Ngoyaan’’ Khady Mboup. Des amis du couple ont également passé la nuit d’hier à la Brigade de recherches. Ils sont donc environ une dizaine de personnes qui sont tombées sous le coup de la justice pour avoir violé l’interdiction de rassemblements. Selon des sources proches de la justice, il se pourrait que toutes ses personnes soient présentées au procureur ce jour. La mariée, la femme de Bara Guèye n’est pas inquiétée pour le moment, car selon certaines indiscrétions, elle serait malade.