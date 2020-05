Le Sénégal se rapproche davantage de la barre des 1500 contaminations au coronavirus covid-19 avec un total exact de 1492 cas. Le nombre de guéris est passé ce 07 mai à 562 et le nombre de décès est de 13. 916 patients doivent être pris en charge dans les différentes structures hospitalières et non hospitalières. Cette dernière prise en charge intervient au moment où les possibilités d’accueil des structures sanitaires sont devenues limitées. Le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, directrice de la santé publique précise les conditions d’affectation dans ces centres.

Age et historique sanitaire

Lors du point journalier de ce matin, le ministère annonce le début de prise en charge des malades du covid-19 dans les centres retenus à cet effet. Ces centres sont celui de Guérew et de la base militaire de Thiès. Ils vont accueillir les malades asymptomatiques âgés de moins de 50 ans et qui ne présentent pas de risques de co-morbidité. En effet ils ne devront pas avoir dans leur historique sanitaire des antécédents de diabète, d’hypertension, d’asthme etc. Ces affections augmentent les risques de complication.

Les décès recensés au Sénégal confortent cette position du ministère de même que l’historique des personnes pour qui ce virus s’est révélé particulièrement létale dans les autres pays. En effet les treize décès enregistrés jusque là concernent le plus souvent des personnes de plus de 50 ans avec ces antécédents médicaux facteurs de complication. Le seul décès d’une jeune personne est celle annoncée mercredi concernant un jeune de 37 ans qui souffrait néanmoins de trois de ces affections.