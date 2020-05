Le Sénégal est actuellement impacté par la pandémie du coronavirus qui a entraîné un certain nombre de contraintes dans la vie sociale et économique des populations. Avec une grande partie des activités économiques et commerciales suspendues ainsi que de nombreuses mesures restrictives adoptées par les autorités dans le cadre de la riposte contre la pandémie, les autorités prévoient la relance de la stratégie économique, Plan Sénégal Emergent, selon Amadou Hott.

Un programme basé sur les acquis du PRES

Dans un entretien accordé au journal quotidien Le Soleil, le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott annonce le projet de lancement du PSE-POST COVID, qui selon lui serait en gestation. Il s’agit d’un programme de relance de l’économie nationale. Pour Aamdou Hott, le but du PSE POST-COVID est “de revisiter les objectifs stratégiques et les résultats attendus de la phase 2 du PSE, afin de renforcer la souveraineté sanitaire et alimentaire, ainsi que l’industrialisation’’. Le Ministre annonce toutefois que le Plan Sénégal Emergent Post-Covid sera développé en prenant en compte les acquis positifs de ‘’la première mise en œuvre du PRES, ainsi que les enseignements tirés de la crise et de la situation réelle des secteurs’’. Le Sénégal déroule depuis le mois d’avril son Programme de Résilience Economique et Sociale, pour limiter l’impact du covid-19 sur son économie.

Avec une population active évoluant principalement dans le secteur informel, le Sénégal éprouve des difficultés concernant les mesures restrictives de prévention contre le coronavirus. Les autorités avaient procédé à la régulation des activités commerciales avec des jours d’ouverture alternées pour les alimentions et les autres types de commerce. Mesure qui a été levée par le chef de l’Etat, Macky Sall qui a récemment opté pour l’assouplissement des restrictions.