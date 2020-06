Le Sénégal s’apprête à reprendre ses activités scolaires ce 02 juin 2020 après plus de deux mois de fermeture des écoles suite à la propagation de la covid-19. Une décision des autorités locales qui ne fait pas l’unanimité auprès de l’opinion. Des manquements logistiques et d’ordre administratif avaient été signalés lors du convoyage des professeurs vers leurs postes. La question de la fourniture de matériels sanitaires et de protection est également soulevée.

Dons aux écoles : les internautes scandalisés

Des établissements auraient reçu les dons prévus par les autorités dans le cadre des mesures d’accompagnement de la reprise des cours qui constitue pour plusieurs avis des risques de propagation du coronavirus. Une aide jugée dérisoire qui a provoqué des réactions de la part des internautes. Au collège Notre Dame du Liban de Dakar la direction aurait reçu 323 masques, 1 désinfectant, 1 lave Main et 1 thermoflash selon la décharge partagée dans les réseaux sociaux. Une situation similaire est notée dans plusieurs autres établissement. Dans les réseaux sociaux certains commentaires ironiques alertent sur l’apparition prochaine des “cas scolaires” de contamination à la covid-19 face à cette situation.

Voici la dotation que l'Institution Notre Dame a reçue de l'état pour faire face à la reprise du 02 Juin. Quelle tristesse pour Notre éducation Publiée par INSTITUTION NOTRE DAME DAKAR sur Samedi 30 mai 2020

Une situation qui pourrait constituer une entrave à la reprise effective des cours. “S’ils ne nous garantissent pas une sécurité suffisante nous ne reprendrons pas les cours” avaient pourtant averti les professeurs. Rappelons que le rassemblement du personnel du corps enseignant au terminus de Liberté 5 en début de semaine à Dakar avait déclenché une vague de réactions d’indignation. Ces derniers décrient des conditions difficiles voir dangereuses.