Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron reconnaît qu’il n’a pas tenu sa promesse. Alors qu’il a effectué une visite inopinée ce vendredi à l’hôpital de la Pitié-Salpètrière à Paris, Emmanuel Macron n’a pas tardé à présenter au personnel soignant ses excuses pour ne pas avoir respecté sa promesse. En effet, bien qu’il avait promis revenir bientôt, depuis le 27 février dernier, date de sa première visite dans les locaux de l’hôpital, le président français n’a plus songé à revenir constater l’évolution de la situation dans cet hôpital qui a connu le premier décès du coronavirus en France. Il a tenu ce matin à corriger le tir lors de sa deuxième visite au sein de l’hôpital. Il était accompagné de son ministre de la santé Olivier Véran.

Un mea-culpa qui surprend

« C’est très cruel pour moi-même », ce sont entre autres les propos tenus par Emmanuel Macron aujourd’hui lors de sa visite dans l’hôpital de la Pitié-Salpètrière. Face à la situation à laquelle fait face le personnel soignant des hôpitaux en cette période de crise sanitaire mondiale, Emmanuel Macron s’en veut pour ne pas avoir respecté ses promesses. Il a surpris plus d’un, lorsqu’à sa venue, il n’a pas hésité à faire ses aveux au personnel. Il y a de cela plus de deux mois, il promettait au personnel lors de sa première visite qu’il sera incessamment là pour s’enquérir de l’évolution de la situation.

« Je serai au rendez-vous, on va se voir(…). Vous pouvez compter sur moi pour qu’on agisse ensemble » avait-il assuré le 27 février dernier. Conscient qu’il n’a pas tenu promesse, il fait son mea-culpa devant tout le personnel de santé de l’hôpital. « On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée » s’explique après Macron. Ne voulant plus aller en arrière dans les faits, le chef de l’Etat se dit rassurer que les choses sont en train de changer. Le président compte désormais se lancer un autre défi au niveau du personnel soignant. Macron veut dans les tous prochains jours améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux. Rappelons que cette visite du président a été effectuée loin des caméras et des micros.