Mike Tyson, l’ex star américaine de la boxe admire les performances de Novak Djokovic, le champion dans le monde du tennis. En effet, le Serbe après une période passée loin des cours de tennis pour cause de blessures a remporté des tournois majeurs en 2018 et 2019. Il s’agit notamment de l’US open et l’open Australie. Le tennisman dame ainsi le pion à Roger Federer et Rafael Nadal, les légendes qui ont longtemps plané sur le tennis mondial.

Novak Djokovic a enchaîné ses victoires en remportant en 2020 l’unique major ayant eu lieu jusqu’à aujourd’hui. Mike Tyson est émerveillé par ce champion. Il conseille d’ailleurs à sa fille de prendre exemple sur Djokovic et Serena Williams si elle veut devenir une étoile dans le monde du tennis. Signalons que c’est en décembre passé que cette dernière a été vue en compagnie de l’ancien champion du monde de boxe lors d’une séance de noble art à la Mouratoglou Academy.

C’est “le plus grand de tous les temps”

Il faut dire que Mike Tyson n’aime pas que Novak Djokovic et Séréna Williams. Il a aussi de l’admiration pour Roger Federer. Le niveau de jeu du Suisse en dépit de son âge fascine toujours l’ex star de la boxe. Il a même déclaré à un homme de la presse que Roger Federer est « le plus grand de tous les temps ». Mais Mike Tyson ne cache du tout pas que Novak Djokovic en ce moment est son joueur favori.