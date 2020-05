Ce lundi ; la Tennis Integrity Unit (TIU) littéralement, l’Unité pour l’Intégrité du Tennis, un organisme anti-corruption couvrant le monde professionnel du Tennis, bannissait à vie le tennisman professionnel égyptien Youssef Hossam pour trucage de matchs. Le jeune athlète de 21 ans déjà sous suspension depuis mai 2019, venait d’être reconnu coupable de 21 cas de violation des règles. Il serait le deuxième athlète de sa famille à subir une telle sanction. Son frère aîné, Youssef karim, avait lui aussi été banni en 2018 pour des accusations similaires.

Une sanction qui se veut exemplaire

Une enquête de de la TIU a établi que sur une période de quatre ans entre 2015 et 2019, M. Hossam avait conspiré avec d’autres parties pour mener une vaste campagne de corruption liée aux paris dans le tennis professionnel. Une campagne qui avait enfreint 21 violations du programme de lutte contre la corruption dans le tennis. Selon le TIU, Youssef avait été reconnu coupable de huit cas de trucage de matchs, de six cas de facilitation de jeu, de trois manquements à signaler des approches corrompues, de deux cas d’incitation d’autres joueurs à la complaisance dans le jeu et deux manquements à coopérer avec une enquête de TIU. Le tennisman, auditionné du 09 au 11 Mai derniers à Londres, avait été reconnu coupable par l’officier d’audience anti-corruption indépendant Jane Mulcahy.

Suite à cette condamnation, la TIU dans un communiqué avait déclaré ce lundi que, « M. Hossam est désormais définitivement exclu de la compétition ou de la participation à tout événement de tennis sanctionné organisé ou reconnu par les organes directeurs du sport ». La Tennis Integrity Unit (TIU), organisation indépendante sur le plan opérationnel basée à Londres et relevant d’un conseil de surveillance indépendant, est chargé d’appliquer la politique de tolérance zéro du sport contre la corruption liée aux paris. La TIU recevrait ses subsides de fonctionnement des sept principales parties prenantes du sport à savoir la Fédération internationale de tennis, l’ATP, la WTA, l’Open d’Australie, l’Open de France, Wimbledon et l’US Open.