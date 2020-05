Le 3 janvier dernier, le monde s’étonnait du décès du général iranien, Qassem Soleimani, abattu par les forces armées américaines. En effet, cette mort a bien failli plonger toute la région dans une guerre totale. Heureusement, Téhéran comme Washington ont réussi à faire baisser les tensions, même si la situation reste relativement instable.

Résultat, afin d’empêcher le président Trump d’agir en fonction de son bon vouloir, le Congrès américain a décidé de limiter ses marges de manœuvres en adoptant un texte bridant ses pouvoirs. Un texte soutenu du côté démocrate et du côté républicain puisque huit sénateurs proches du président Trump se sont ouvertement déclarés en faveur de cette loi. Un véritable camouflet pour l’exécutif.

Trump pose son veto

Face à cette situation, le président Trump a pour sa part, décidé d’apposer son veto. Évoquant une « résolution insultante » pour lui et la présidence, ce dernier a également tenté d’accuser les démocrates de vouloir diviser son parti alors que les élections présidentielles approchent. Pour rappel, ce texte adopté à l’unanimité empêche le président Trump d’engager l’armée américaine dans une guerre contre l’Iran, sans autorisation du Congrès. L’organe symbolisant la démocratie aux USA devra ainsi fournir à la Maison Blanche, son feu vert, ou une déclaration de guerre et bonne et due forme.

Un texte insultant à ses yeux

Un texte qui empêche Washington de se protéger elle et ses alliés. Aux yeux du président américain, le monde hostile dans lequel nous vivons est rempli de menaces permanentes, qui font de l’ombre aux démocraties et à la constitution américaine. Agir de manière rapide permet de protéger ces acquis. La mort du général Soleimani en est le parfait exemple aux yeux du président, pour qui ce dernier était la pièce maîtresse des activités iraniennes à l’étranger. Des explications qui ne suffisent pas. Le sénateur démocrate Tim Kaine estime ainsi que l’exécutif a décidé de bloquer un texte qui permet d’éviter une guerre totale au Moyen-Orient.