Suite aux propos du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusant les Etats-Unis d’être impliqué dans une tentative d’invasion par la mer du pays, le dirigeant américain Donald Trump a rejeté l’implication des USA dans une telle opération. Ce mardi 5 mai 2020, le locataire de la Maison Blanche a fait savoir que son administration n’avait « rien à voir » dans cette affaire. Depuis Washington, le numéro un américain a indiqué qu’il vient d’être mis au courant de la situation. Cette annonce intervient après que Nicolas Maduro ait présenté deux citoyens américains, hier lundi, en tant que « membres de sécurité » du président des USA. A ce moment, il avait montré les passeports de deux suspects à savoir Airan Berry âgé de 41 ans et Luke Denman, 34 ans.

Une « tentative d’incursion armée »

La capture de ces derniers a eu lieu, à l’issue de l’opération « Gedeon », ayant démarré au matin du dimanche 03 mai dernier. Par ailleurs, dix personnes ont été interpellées et huit autres tuées, selon un bilan des autorités vénézuéliennes. Ces dernières avaient condamné une « tentative d’incursion armée » conduite par « un groupe de mercenaires en provenance de Colombie » à la solde des Américains. Dans l’après-midi du lundi, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait laissé entendre que le but des intrus était de mettre fin à sa vie. Jordan Goudreau, directeur d’une entreprise de conseil en sécurité, américain de 43 ans et vétéran d’Afghanistan a assuré à Miami, avoir conduit l’opération « Gedeon ».

Juan Guaido accusé par le parquet vénézuélien

Rappelons qu’un peu plus tôt dans la journée de lundi, le bureau du procureur vénézuélien avait déclaré que l’opposant vénézuélien Juan Guaido avait recruté des « mercenaires ».Cela, selon lui, grâce à des fonds du Venezuela suspendus par des mesures punitives américaines, afin de commettre une tentative d’ « invasion » par la mer. Cependant, l’opposition du pays, Washington et Bogota ont rejeté toute implication dans l’opération qui a selon le numéro 1 vénézuélien, échoué.