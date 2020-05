Au Sénégal, alors que la population utilise de plus en plus l’artemisia pour lutter contre la pandémie du coronavirus , à l’hôpital de de Ndamatou, à Touba, quatre agents sont testés positifs à la maladie. Selon les informations rapportées, l’un des infirmiers a été infecté au cours des transmissions communautaires. Les quatre agents testés positifs suivent actuellement des soins chez-eux . Dans le même temps, une contamination inédite a été diagnostiquée à l’hôpital Mbour dans l’ouest du pays, un nourrisson. Le Sénégal compte plus de 1270 cas de personnes testées positives au Covid-19, dont deux décès. Le dernier décès est survenu, ce lundi 04 mai, à l’hôpital Principal de Dakar. Selon des sources officielles, au moins 845 patients sont sous traitement.

Un bébé de six mois

Les quatre agents contaminés travaillent au service chirurgie de l’hôpital de Ndamatou. L’un d’eux serait infecté au cours de la transmission communautaire et diagnostiqué le vendredi 01 mai. Après cette contamination, les tests effectués à l’institut pasteur ont révélé que trois autres agents sont aussi positifs à la maladie sur les 27 prélèvements effectués. D’autres résultats sont attendus dans les tous prochains jours. En outre, à Mbour, c’est la panique et l’indignation après l’annonce d’un cas de contamination rare. C’est suite à une consultation à l’hôpital de Diamniadio que la mère d’un enfant de 06 mois a été informée que son enfant portait le virus.

On ne sait si l’enfant a été contaminé par sa maman ou par d’autres membres de la famille. A ce sujet, les prélèvements réalisés permettront de faire plus la lumière sur cette contamination rare. Même si L’Organisation Mondiale de la Santé examine avec beaucoup de précaution le « Covid Organics » fabriqué à base de l’artemisia et promu par le Madagascar, au Sénégal, l’on observe une flambée des achats de la tisane. Cette plante est beaucoup cultivée dans le région de Tivaouane au Sénégal et le sachet coûte actuellement 7 500 FCFA au lieu de 2500 FCFA. Même si les autorisés ont opté pour le traitement à base de la Chloroquine, l’usage de l’artemisia s’est rapidement répandu dans ce pays.