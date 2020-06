À l’occasion de la fête de Pentecôte, le Pape François a délivré un message lourd de sens à toute l’humanité qui est confrontée à la pandémie du coronavirus. La crise sanitaire actuelle a bouleversé notre mode de vie, le système que l’on croyait invulnérable a été pulvérisé et aujourd’hui, le monde entier est devant le fait accompli. Les répercussions de la pandémie du coronavirus sont pour le moment incalculables mais d’ores et déjà des éminents spécialistes évoquent des lendemains compliqués.

Pendant toute la durée de la pandémie, le Pape François n’a eu de cesse d’envoyer des prières à l’ensemble de l’humanité. À l’occasion de la fête de Pentecôte, le souverain Pontife appelle les habitants de la terre à tirer toutes les leçons de cette pandémie. “Des grandes épreuves de l’humanité, parmi lesquelles cette pandémie, nous ressortirons meilleurs ou pires” a déclaré le Pape. Selon ce dernier, notre société ne peut plus continuer à vivre comme elle le faisait avant l’apparition du Coronavirus, pour François, tout sera différent dans le monde post-covid.

L’appel du Pape

Le Souverain Pontife a par la suite questionné la conscience collective en demandant ce que nous voulons vraiment, comment voulons nous rebâtir notre société; quel sens voulons nous donner à notre existence auprès des autres êtres vivants. Telles sont les questions que le Souverain Pontife a adressé au monde dans son message. “Nous avons devant nous le devoir de construire une nouvelle réalité. Alors qu’aujourd’hui, le monde souffre, le monde est blessé, surtout chez les plus pauvres qui sont rejetés, toutes ces souffrances n’auront servi à rien si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, non pas en paroles, mais dans les faits.” François appelle ses fidèles à se fortifier dans la foi afin de devenir des Hommes meilleurs pour notre monde.