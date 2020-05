A l’instar de la quasi-totalité des pays du monde, la Turquie est frappée de plein fouet par la pandémie du Coronavirus. Le pays de l’extrême-orient a connu des failles dans son système de santé, ce qui a impacté sur sa capacité de riposte face au Covid-19. Cela fait plusieurs semaines maintenant que le pays est mobilisé pour enrayer la propagation de la pandémie du siècle. En plus du défi sécuritaire à gérer, les autorités turques sont engagés dans un combat sans fin contre les kurdes du PKK.

Le conflit entre Ankara et le PKK ne date pas d’aujourd’hui, les autorités turques ont toujours considéré le groupe kurde comme une organisation terroriste. L’animosité entre les différentes parties a atteint son paroxysme avec l’arrivée de Recep Tayip Erdogan au plus haut sommet du pouvoir. Ce vendredi 15 mai, le dirigeant turc a publié un message va-t-en-guerre sur son compte Twitter, dans lequel il menace sans sourciller le PKK après un malheureux événement survenu un peu plutôt.

Erdogan annonce la couleur

En effet, une attaque a été localisée dans la province de Van à l’est de la Turquie, selon la presse turque, l’attaque a visé des agents chargés de venir en aide aux personnes isolées en raison de la Covid-19 dans ladite province. Le décompte est macabre avec deux victimes.

Recep Tayip Erdogan a donc décidé de venger les morts et de faire payer amèrement le PKK. ” Nous lutterons jusqu’au bout contre les terroristes et leurs soutiens qui intentent à nos vies et notre unités. Cette attaque a une nouvelle fois montré le vrai visage de l’organisation terroriste. Comme ce fut le cas jusqu’à aujourd’hui, nous ferons payer à ces infâmes le prix de cette attaque perfide” livrera Erdogan