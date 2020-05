Aux USA, une dame du nom de Sylvia Ann Driskell âgée de 66 ans et habitant dans l’Etat de du Nebraska a déposé une plainte fédérale intitulée « Driskell vs. Homosexuals », contre les homosexuels. La plainte datant de 2015 et disponible en ligne, a connu de nouveaux rebondissements avec de nombreux commentaires enregistrés ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Dans la plainte constituée de sept pages écrite à main levée par la plaignante elle-même, elle s’est présentée tout simplement comme « ambassadrice du plaignant Dieu et de son fils Jésus-Christ. » Sylvia Ann Driskell a demandé par ailleurs aux juges de déterminer « si l’homosexualité est un péché ou pas un péché. » « Pourquoi les juges adoptent-ils des lois afin que les pécheurs puissent enfreindre les lois religieuses et morales ? » s’est interrogée la dame. Afin d’appuyer son argumentaire, la plaignante n’a cité que des passages bibliques qu’elle a préférés aux textes juridiques.

Une volonté d’enfreindre la loi religieuse ou morale

A part le fait qu’elle a accusé les homosexuels de vivre dans le péché, comme « la volonté d’enfreindre la loi religieuse ou morale, » qu’elle a tiré du dictionnaire Webster, il n’apparait pas clairement dans le document ce dont elle les accuse. Cependant, il est clair pour elle que « l’homosexualité est un péché et eux, les homosexuels, savent que c’est un péché pour vivre leur vie d’homosexualité. Sinon, pourquoi se seraient-ils cachés dans le placard ? » s’est-elle étonnée.

La ”cour fédérale n’est pas un forum de débat”

La soixantenaire a en effet terminé son document en demandant au juge Gerrard de l’Etat du Nebraska de se lever contre l’homosexualité qu’elle considère en référence à l’ancien testament comme une « abomination ». Mais cinq jours après le dépôt de sa plainte, le juge lui a répondu dans un document de deux pages en notifiant qu’une « cour fédérale n’est pas un forum de débat ou de discours sur des questions théologiques. » Le juge a par ailleurs fait référence à un arrêté de la Cour suprême qui stipule que « la loi ne connaît pas d’hérésie, s’engage à ne soutenir aucun dogme ni les institutions d’aucun culte ». Également, ledit juge a précisé qu’ « aucun accusé n’a été identifié avec suffisamment de précision pour ouvrir une procédure ».