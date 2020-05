Lors d’un direct sur la chaine MSNBC, la présentatrice Mika Brzezinski qui semble en avoir marre du président Trump à propos de sa gestion de la crise du covid-19 et ses prises de position par rapport à son époux, s’en est violemment prise à lui. Très furieuse, elle a déversé toute sa colère sur le président qu’elle a caractérisé de fou et de cruel. « Donald tu es fou, cruel et dégoûtant », a-t-elle envoyé à l’endroit du président. Même si de tels propos à l’encontre du président ne manquent très souvent pas, il est tout de même rare d’en entendre de si virulents en direct et venant d’un animateur d’émission.

Pour la crise sanitaire due au Covid-19 pour laquelle Mika Brzezinski s’en est prise au président des USA à cause de sa gestion, elle a déjà causé le décès de plus 94.000 personnes. Pour la plupart du temps le locataire de la Maison accuse la Chine d’être à l’origine du virus et d’avoir mal géré la crise dans ces débuts, dont la bonne maîtrise aurait pu éviter à l’humanité une « tuerie de masse ». Il a accusé également l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont il a suspendu la contribution américaine, d’être une marionnette de la Chine.

“Tu devrais avoir honte”

Egalement, ses tweets à l’encontre de Joe Scarborough, époux de l’animatrice, présentateur et homme politique, qu’il a accusé de meurtre, n’ont pas été aussi du goût de la présentatrice. « Tout cela parce que Joe a dit la vérité sur ton manque d’intérêt et d’empathie? Tout ça parce qu’il parle de ton incompétence à gérer cette situation catastrophique que tu empires chaque jour? Tu pourrais mettre un masque pour protéger les gens de tes microbes. Les microbes que tu répands sur Twitter sont encore pires. Tu devrais avoir honte. Vraiment, Donald, tu es une personne dégoûtante, malade et cruelle, » a lancé la dame en direct.