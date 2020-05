Au Sénégal les autorités ont procédé à la suspension des activités scolaires sur toute l’étendue du territoire suite à la pandémie du Covid-19. Cependant, une partie des étudiants du public dénoncent les limites du télé-enseignement qui représente pourtant une alternative adoptée par plusieurs pays. Les étudiants ont arrêté les cours depuis 16 mars et les reprises sont prévues vers le début du mois de juin prochain.

Cours en ligne indisponibles

Des initiatives sont notées de part et d’autre pour pallier à ce manque et permettre aux étudiants de suivre les cours sans grand succès. Dans le cas de la faculté des lettres de la plus grande université publique (Cheikh Anta Diop de Dakar) par exemple, la commission pédagogique sur un communiqué datant du 15 avril annonce la mise en place de questionnaires. Ces derniers permettraient de cerner les dispositions des étudiants pour assurer des cours en ligne qui ne sont toujours pas effectifs. Ce cas n’est pas isolé et concerne l’essentiel des facultés publiques. Le défaut de numérisation des supports universitaires est également décrié par certains internautes qui dénoncent “une faille” du système éducatif sénégalais. Les autorités ont récemment annoncé la reprise des cours à la date du 02 juin prochain malgré la propagation rapide du coronavirus au Sénégal enregistrée ces dernières semaines. Le nombre de personnes infectées à la fin du mois de mai est multiplié par 6 en avril selon le Docteur Abdoulaye Bousso, président du COUS.

Année scolaire déjà fragilisée

Une situation qui pourrait mener à une année blanche pour les étudiants et élèves qui n’ont pas encore repris le chemin de l’école alors que l’année académique tire à sa fin. Pour rappel, les années académiques connaissent depuis quelques années des perturbations dues à des grèves d’étudiants et de professeurs. Le calendrier universitaire reste très impacté; l’université Cheikh Anta Diop avec ses 60 000 étudiants a fait sa rentrée académique cette année entre décembre et janvier au lieu de octobre.