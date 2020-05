Les USA étaient frappés de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus, plusieurs dizaines de milliers de morts. Ce jeudi, dans une interview diffusée sur une chaîne de télévision nationale, le président Donald Trump révèle qu’il est prêt à mobiliser l’armée américaine pour distribuer un vaccin COVID-19 dès qu’il sera disponible et se concentrera d’abord sur les américains plus âgés.

Trump, prêt à vacciner…

Pour Trump, la production et la distribution d’un vaccin efficace sont considérées comme des étapes clés pour relancer l’économie américaine, et le président américain est optimiste. Donald Trump déclarait ce jeudi qu’il pensait qu’un vaccin serait prêt d’ici la fin de l’année. La Maison-Blanche s’est fixé pour objectif de disposer de 300 millions de doses de vaccin d’ici la fin de 2020, et c’est sur cette base que les Etats-Unis mobilisent leurs forces armées. « Vous savez que c’est un travail énorme de donner ce vaccin », avait déclaré Trump au cours de son interview ce jeudi. « Nos militaires sont maintenant mobilisés, donc à la fin de l’année, nous allons pouvoir le donner à beaucoup de gens très, très rapidement » avait ajouté le locataire de la Maison-Blanche.

Un optimisme présidentiel qui détonait avec la version d’Anthony Fauci, expert américain des maladies infectieuses et considéré comme l’un des meilleurs du domaine. Mardi, le Dr Fauci, avertissait que penser que le traitement ou les vaccins seraient prêts à temps pour rouvrir les écoles et les collèges à la session d’automne de cette année, était un « pont trop loin ».

Une allusion au film de Richard Attenborough sorti en 1977 et relatant l’histoire de soldats affectés à une mission quasi impossible mais primordiale. En outre, SOLIDARITY, l’essai clinique de l’OMS pour la viabilité d’un traitement contre le Covid-19, est toujours en cours. Et DISCOVERY, son alter égo européen n’est pas mieux nanti. Les résultats pour un remède tardent à arriver et aucun vaccin n’est actuellement disponible.