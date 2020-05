La Chine n’est pas d’accord avec les dernières déclarations du chef de la diplomatie américaine. Elle a vivement réagi par le canal de la chaîne de télévision chinoise CCTV. Le média n’est pas allé par quatre chemins pour tirer à boulets rouges sur le Secrétaire d’Etat américain qui avait déclaré quelques heures plus tôt que le coronavirus trouvait ses origines dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan. Pour le média, les propos de Mike Pompeo sont “déments et imprécis”.

L’officiel américain mettait notamment l’accent sur l’existence de preuves matérielles corroborant ses allégations. «Il existe des preuves immenses que c’est de là que c’est parti», avait-t-il déclaré. Il n’en fallait pas plus pour que la chaîne de télévision chinoise CCTV prenne à partie l’officiel américain.

“Remarques biaisées et insensées…”

Pour le média asiatique, «ces remarques biaisées et insensées de politiciens américains font comprendre à de plus en plus de gens que ces ”preuves” n’existent pas». «Les politiciens américains tentent de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre, de truquer les élections et de réprimer la Chine alors que leurs propres efforts contre l’épidémie sont un désastre», a fait savoir la chaîne chinoise CCTV.

Cette thèse relative à la fuite du virus d’un laboratoire chinois a plusieurs fois été démentie par les autorités en charge de la santé au niveau mondial. L’administration Trump, quant à elle a pris l’habitude de rappeler cette théorie dans le cadre de ces attaques contre la Chine. Les Etats-Unis ont également pris l’habitude de critiquer ouvertement la gestion que fait la puissance asiatique de cette crise sanitaire qui a commencé dans la ville chinoise de Wuhan.

Rappelons que depuis le début de cette épidémie, plusieurs millions de personnes ont été touchées de par le monde entier. Au total, 3,5 millions de personnes ont été contaminées dans le monde. 247 000 personnes sont décédées.