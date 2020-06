Trois Chinois sont morts en Zambie. Selon les informations d’un média britannique, les corps de ces trois personnes auraient été transportés dans une usine textile, qui a par la suite été incendiée. Trois personnes ont été arrêtées par la police. A en croire les médias locaux, les victimes sont des entrepreneurs chinois tués par leurs employés, qui ne supportaient pas leurs conditions de travail. Cette affaire intervient dans un contexte où la forte présence de citoyens chinois en Zambie est mal perçue par les locaux. Plusieurs chinois résidants dans le pays ont fait part de leurs préoccupations concernant leur propre sécurité, d’après un média chinois.

Le maire de Lusaka a laissé voir une situation tendue

« Des articles dans des médias occidentaux et locaux ont stigmatisé la Chine et ont des conséquences sur la manière dont les Africains voient la Chine et les Chinois » a indiqué la même source. Le responsable adjoint de l’Association des Chinois d’Outre-Mer a abondé dans ce même sens, indiquant que ceux qui croyaient que le« coronavirus serait originaire de Chine vivaient à l’écart des Chinois, ce qui a provoqué un conflit entre (ces derniers) et les Zambiens ». Ces dernières semaines, l’attitude du maire de la capitale zambienne Lusaka, Miles Sampa a laissé voir une situation tendue.

L’édile a fermé un salon de coiffure

Il « a mené une opération visant à fermer des entreprises appartenant à des Chinois, notamment des salons de coiffure et des restaurants, après que des habitants se sont plaints de discrimination », selon les informations d’un média britannique. Sur Twitter, le compte de China Project Africa a fait savoir que l’édile a, en personne, fermé un salon de coiffure chinois qui ne sert pas des clients zambiens. « Il a menacé de faire arrêter le personnel s’il continuait à ne servir que des patrons chinois. ‘Ici, on n’est pas à Wuhan !’, a-t-il déclaré en colère. » a ajouté le tweet.

Brebner Changala, une figure de la société civile zambienne a confié à un média français que le pays est en colère. Selon lui, les ressortissants chinois sont des étrangers en Zambie, mais ils agissent comme s’ils étaient « les propriétaires du pays ». Il a ajouté que ceux qui travaillent pour les Chinois travaillent dans de dures conditions de travail.