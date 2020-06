L’annonce, il ya quelques jours, de la mort d’Abdelmalek Droukdel, ancien leader du groupe terroriste Al Qaeda au Maghreb islamique avait suscité beaucoup de commentaires. Certains se demandant même si l’Algérie, pays d’origine du terroriste n’avait pas validé en quelque sorte son exécution par l’armée française.

On en sait un peu plus sur le déroulé des événements qui ont conduit à la mort du terroriste. Les informations ont été rendues publiques par l’état-major de l’armée française. On apprend ainsi qu’Abdelmalek Droukdel a été tué dans la région de tessalit près de la frontière algérienne.

Sans surprise les autorités ont avoué que le leader terroriste été neutralisé avec l’aide du renseignement de l’armée américaine. Les soldats français ont ainsi pu localiser leur pick-up et au moment de l’intervention, surpris, le terroriste et ses acolytes ont débuté une fusillade dans l’espoir de faire fuir les soldats… en vain. « Quand on fait ces opérations… le but n’est pas de tuer, mais en face ce sont des combattants, ils ne se rendent pas. » ont précisé les autorités françaises.