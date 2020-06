Le conseil de la famille d’Adama Traoré compte bien faire annuler l’expertise médicale du 25 mai dernier qui indiquait que les gendarmes n’étaient pas responsables de la mort du jeune noir. L’expertise médicale concluait notamment que le décès n’était pas intervenu « à la suite d’une ‘asphyxie positionnelle’ mais d’un œdème cardiogénique ».

Des irrégularités dans ce rapport…

L’homme de droit aurait adressé selon les informations relayées par les médias français, une requête en nullité à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Celui qui défend les intérêts du jeune noir décédé il y a environ quatre ans, pointe du doigt une irrégularité dans cette expertise médicale. En effet, il est reproché aux médecins ayant participé à la rédaction du rapport transmis aux juges de n’avoir pas mentionné le recours qu’ils avaient eu à faire à un cardiologue nîmois.

Non conforme à la loi

Cette option qu’a faite les trois médecins respectivement pneumologue, interne en gériatrie, et hématologue serait simplement contraire à la loi selon le conseil de la famille d’Adama Traoré. Alors que les critiques se faisaient insistantes, l’un des médecins a essayé de corriger le tir en écrivant aux juges pour notifier ce recours à un cardiologue qui avait été fait. Maître Yassine Bouzrou a évoqué l’article 166 du code de procédure pénal. Cette partie de la législation indique que « les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés ».

Cet oubli selon Maître Yassine Bouzrou ne permet de créditer d’une totale confiance en cette expertise médicale. « Nous avions dénoncé un rapport de complaisance qui se permettait d’inventer une pathologie cardiaque alors qu’un cardiologue avait balayé cette hypothèse. Ces pseudo experts tentent en toute illégalité de justifier leurs conclusions et leur incompétence en matière de cardiologie », a lancé l’avocat de la famille d’Adama Traoré.