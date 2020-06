Au Bénin, la mouvance présidentielle a le vent en poupe. C’est haut la main qu’elle a remporté les élections communales et municipales du 17 mai 2020. L’opposition représentée par le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) n’a ramassé que des miettes. Il est majoritaire dans sept communes dont Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin après Cotonou et Porto-Novo. Cependant, sa majorité absolue mais fragile, pourrait vaciller si les deux autres blocs pro-Talon décidaient de se livrer à des coups bas politiques.

“En 2003, en 2007, il y a toujours eu des tripatouillages, des arrangements pour museler l’opposition”

C’est pour éviter que ce genre de chose que la loi interprétative du code électoral a été adoptée, soutient Alain Orounla qui s’entretenait hier vendredi 05 juin avec la presse. Le ministre de la communication a donc essayé de présenter le gouvernement comme un protecteur des partis politiques minoritaires. « Quand vous prenez l’exemple de Parakou où nous avons la force de l’opposition qui a la majorité absolue. Si on n’intervenait pas, il n’était pas exclu ; et les manœuvres avaient déjà commencé pour que la coalition des forces soutenant l’action du gouvernement s’arrange pour faire perdre à la force de l’opposition sa suprématie sur le terrain. On aurait pu manœuvrer comme on en a l’habitude. En 2003, en 2007, il y a toujours eu des tripatouillages, des arrangements pour museler l’opposition » estime le porte-parole du gouvernement.

Préserver les forces minoritaires

A entendre Alain Orounla, tout porte à croire que l’opposition est à son aise sous ce régime et qu’elle n’est point muselée comme c’était le cas en “2003 et 2007”. La loi interprétative, martèle l’autorité, a pour objet de préserver les forces minoritaires qui ont montré leur suprématie dans certaines régions du pays. « L’impact direct de cette loi, c’est d’éviter que par des combinaisons ou des combines l’on prive FCBE de la mairie de Parakou qui a été gagnée haut les mains ».

Je pense que c’est une raison suffisante pour qu’il n’y ait pas de spéculations malveillantes sur les intentions du président de la République et du gouvernement qui agissent dans l’intérêt de tous les béninois, espère-t-il.