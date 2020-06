Les Etats-Unis veulent réduire leurs effectifs militaires en Allemagne. L’information a été confirmée par le président américain Donald Trump. Hier lundi 15 juin 2020, il a assuré avoir l’intention de réduire drastiquement l’effectif des militaires en Allemagne, soulignant à la presse qu’il le fera passer de 52 000 à 25 000 soldats américains. Evoquant les 52 000 militaires actuellement présents en Allemagne, le 45e président des Etats-Unis a fait savoir que « c’est un coût énorme pour les Etats-Unis ». En mars dernier, le nombre des soldats américains présents sur le sol allemand était de 34 674, d’après les données du Pentagone. Cependant, il peut s’accroître de manière exceptionnelle pour toucher la barre des 52 000 au cours de rotations d’exercices militaires.

Une réduction de 9500 militaires

Les informations initiales sur ce projet de l’administration Trump, avaient préoccupé Berlin au moment-où elles avaient été diffusées par le Wall Street Journal. Par ailleurs, les chiffres donnés par Donald Trump hier lundi, correspond aux informations du journal, qui parlaient d’une réduction de 9 500 militaires en vue de porter leur effectif à 25 000. Notons que le numéro un américain paraît se servir de la sécurité européenne dans les négociations commerciales avec Berlin. En effet, à en croire le président américain, l’Allemagne ne participe pas assez au budget de l’organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

« Il faut qu’ils paient »

« L’Allemagne a des arriérés, ça fait des années qu’ils ont des arriérés et ils doivent des milliards de dollars à l’Otan, et il faut qu’ils paient » a-t-il estimé, tout en ajoutant que les Etats-Unis assurent la protection de l’Allemagne « et ils ont des arriérés, c’est ridicule ». Outre cela, Donald Trump a blâmé l’Allemagne de les « traiter très mal » en matière commerciale. « Nous sommes en train de négocier avec eux là-dessus mais je ne suis pas content de l’accord qu’ils proposent » a-t-il martelé.