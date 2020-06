Pour l’Afrique et en raison de la pandémie de COVID-19, de multiples appels mondiaux à l’allégement de la dette avaient été lancés. La Chine surtout, avait dit son désir ferme de prendre des mesures clés en tant plus grand état créancier de l’Afrique. Ce mercredi, les détails concernant le plan d’allégement de la dette de la Chine ont finalement commencé à émerger. À Pékin au cours du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19, le président Xi Jinping faisait de grandioses annonces.

La Chine dans une annulation de dettes tous azimuts

Dans son discours(en intégrale ici ) lors du sommet, le président Xi a annoncé que la Chine continuerait à déployer tous ses efforts pour soutenir la lutte des pays africains contre la maladie et à continuer à fournir un soutien matériel et médical aux pays africains. Mais pas seulement. Le 15 avril dernier les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales dont ceux de la Chine, dans le cadre de l’Initiative de suspension du service de la dette du G20 pour les pays les plus pauvres, prenaient des engagements spécifiques d’allégement de la dette.

Mais en plus, lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé, le 18 mai, le président Xi Jinping déclarait que la Chine fournirait 2 milliards de dollars sur deux ans ; pour aider à la réponse COVID-19 et au développement économique et social dans les pays touchés, en particulier les pays en développement. Ce mercredi, M. Xi réitérant ses promesses déclarait: « La Chine ne perdra pas de temps pour donner suite aux mesures que j’ai annoncées à l’ouverture de l’Assemblée mondiale de la santé ».

De fait, la Chine annulerait la dette des pays africains concernés sous la forme de prêts gouvernementaux sans intérêt qui devaient arriver à maturité d’ici fin 2020 dans le cadre du FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine). Mais surtout, le géant chinois permettrait aux pays africains d’être parmi les premiers bénéficiaires du vaccin chinois contre la Covid-19 en préparation. Pour les pays africains les plus durement touchés par le coronavirus et soumis à de graves difficultés financières, la Chine travaillera avec la communauté mondiale pour leur apporter un soutien accru, avait ajouté en substance M. Xi.