Ce jeudi 11 juin, a eu lieu une attaque terroriste en Côte d’Ivoire à Kafolo au poste de contrôle frontalier et au camp militaire de la localité, située à 60 km de Kong, dans le Nord-Est du pays, faisant une dizaine de morts, 6 blessés et 1 assaillant neutralisé, selon le communiqué de l’armée. Suite à cette attaque le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a annoncé une riposte du côté de l’armée ivoirienne.

« Il n’y a pas mille raisons à une attaque terroriste, c’est semer la terreur, c’est détruire, c’est désorganiser les Etats, c’est imposer un mode sociétale qui n’est pas le nôtre, donc nous allons faire face à cette attaque », a déclaré le ministre au terme de la réunion du Conseil national de sécurité tenue au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Une réponse rapide

« Le pays s’est doté de moyens en terme de formation, d’organisation et d’équipements pour sécuriser le territoire. Je peux assurer que le niveau d’organisation de nos forces est tel que, leurs réponses sera rapide », a-t-il indiqué. Le 16 mai dernier, une opération conjointe entre les forces armées ivoirienne et burkinabé, dénommée «Comoé », avait permis de neutraliser plusieurs éléments de groupes terroristes opérant à cheval entre le Burkina Faso et le nord de la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire avait connu son premier attentat-terroriste sur la station balnéaire de Grand-Bassam, ville située à quelques kilomètres d’Abidjan. Cette attaque avait fait 22 morts dont 16 civils, trois militaires et trois terroristes, et 33 blessés, d’après le bilan officiel.