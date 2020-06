Dans une tribune publiée sur le site medium.com, l’ex-président américain revient sur la crise actuelle que traverse les USA suite à l’assassinat lâche de l’afo-américain George Floyd. Lire ci-dessous la tribune traduite.

Comment faire de ce moment le tournant d’un véritable changement

Alors que des millions de personnes à travers le pays descendent dans la rue et élèvent la voix en réponse au meurtre de George Floyd et au problème actuel de l’inégalité de la justice, de nombreuses personnes ont demandé comment nous pouvons maintenir l’élan pour apporter un véritable changement. En fin de compte, il appartiendra à une nouvelle génération de militants d’élaborer des stratégies qui correspondent le mieux à l’époque. Mais je crois qu’il y a quelques leçons de base à tirer des efforts passés qui méritent d’être rappelées.

Premièrement, les vagues de manifestations à travers le pays représentent une véritable frustration légitime face à l’échec de plusieurs décennies à réformer les pratiques policières et le système de justice pénale au sens large aux États-Unis. L’écrasante majorité des participants ont été pacifiques, courageux, responsables et inspirants. Ils méritent notre respect et notre soutien, pas une condamnation – quelque chose que la police dans des villes comme Camden et Flint a louablement compris.

D’un autre côté, la petite minorité de gens qui ont eu recours à la violence sous diverses formes, que ce soit par colère ou par simple opportunisme, mettent en danger des innocents, aggravant la destruction de quartiers qui sont souvent déjà à court de services et d’investissements et nuire à la cause plus large. J’ai vu une femme noire âgée interviewée aujourd’hui en larmes parce que la seule épicerie de son quartier avait été saccagée. Si l’histoire est un guide, ce magasin peut prendre des années à revenir. N’excusons donc pas la violence, ne la rationalisons pas et n’y participons pas. Si nous voulons que notre système de justice pénale et la société américaine dans son ensemble fonctionnent sur un code éthique plus élevé, nous devons modéliser ce code nous-mêmes .

Deuxièmement, j’ai entendu certains suggérer que le problème récurrent des préjugés raciaux dans notre système de justice pénale prouve que seules les protestations et les actions directes peuvent apporter des changements, et que voter et participer à la politique électorale est une perte de temps. Je ne pouvais pas être plus en désaccord. Le but de la protestation est de sensibiliser le public, de mettre en lumière l’injustice et de rendre les pouvoirs inconfortables; en fait, tout au long de l’histoire américaine, ce n’est qu’en réponse à des protestations que le système politique a même prêté attention aux communautés marginalisées. Mais finalement, les aspirations doivent se traduire par des lois et des pratiques institutionnelles spécifiques – et dans une démocratie, cela ne se produit que lorsque nous élisons des fonctionnaires qui répondent à nos demandes.

De plus, il est important pour nous de comprendre quels ordres de gouvernement ont le plus grand impact sur notre système de justice pénale et nos pratiques policières. Quand nous pensons à la politique, beaucoup d’entre nous se concentrent uniquement sur la présidence et le gouvernement fédéral. Et oui, nous devrions nous battre pour nous assurer d’avoir un président, un Congrès, un ministère américain de la Justice et un système judiciaire fédéral qui reconnaissent réellement le rôle permanent et corrosif que le racisme joue dans notre société et veulent y faire quelque chose.Mais les élus qui comptent le plus dans la réforme des services de police et du système de justice pénale travaillent aux niveaux national et local

Ce sont les maires et les cadres de comté qui nomment la plupart des chefs de police et négocient des accords de négociation collective avec les syndicats de police. Ce sont les procureurs de district et les procureurs de l’État qui décident d’enquêter ou non et, en fin de compte, d’inculper les personnes impliquées dans l’inconduite policière. Ce sont tous des postes élus. Dans certains endroits, des commissions d’examen de la police habilitées à surveiller la conduite des policiers sont également élues. Malheureusement, le taux de participation à ces élections locales est généralement pitoyablement bas, en particulier chez les jeunes – ce qui n’a aucun sens compte tenu de l’impact direct que ces bureaux ont sur les questions de justice sociale, sans parler du fait que qui gagne et qui perd ces sièges est souvent déterminé par quelques milliers, voire quelques centaines de voix.

Donc, l’essentiel est le suivant: si nous voulons apporter un vrai changement, alors le choix n’est pas entre la protestation et la politique. Nous devons faire les deux. Nous devons nous mobiliser pour sensibiliser, et nous devons organiser et voter pour nous assurer d’élire des candidats qui agiront en fonction de la réforme.

Enfin, plus nous pourrons formuler des demandes de justice pénale et de réforme de la police plus précises, plus il sera difficile pour les élus de simplement dire des mots à la cause, puis de se remettre au travail comme d’habitude une fois que les protestations auront disparu . Le contenu de ce programme de réforme sera différent selon les communautés. Une grande ville peut avoir besoin d’un ensemble de réformes; une communauté rurale peut en avoir besoin d’une autre. Certaines agences exigeront une réhabilitation en gros; d’autres devraient apporter des améliorations mineures. Chaque organisme chargé de l’application des lois devrait avoir des politiques claires, y compris un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur les allégations d’inconduite. L’adaptation des réformes pour chaque communauté nécessitera des activistes et des organisations locales de faire leurs recherches et d’éduquer les concitoyens de leur communauté sur les stratégies qui fonctionnent le mieux.

Mais comme point de départ, voici un rapport et une boîte à outils développés par la Conférence sur le leadership en matière de droits civils et humains et basés sur les travaux du Groupe de travail sur les services de police du 21e siècle que j’ai formé lorsque j’étais à la Maison Blanche. Et si vous êtes intéressé à prendre des mesures concrètes, nous avons également créé un site dédié à la Fondation Obama pour regrouper et vous diriger vers des ressources et des organisations utiles qui mènent le bon combat aux niveaux local et national depuis des années.

Je reconnais que ces derniers mois ont été durs et décourageants – que la peur, le chagrin, l’incertitude et les difficultés d’une pandémie ont été aggravés par des rappels tragiques que les préjugés et les inégalités façonnent toujours une grande partie de la vie américaine. Mais regarder l’activisme accru des jeunes ces dernières semaines, de chaque race et de chaque station, me donne de l’espoir. Si, à l’avenir, nous pouvons canaliser notre colère justifiable vers une action pacifique, soutenue et efficace, alors ce moment peut être un véritable tournant dans le long voyage de notre nation pour vivre selon nos idéaux les plus élevés.

Mettons-nous au travail.

Barack Obama