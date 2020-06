L’opposition béninoise ne compte visiblement pas laisser Patrice Talon ou un autre candidat de la mouvance gagner haut la main les présidentielles de 2021 sans véritable adversaire. Selon des informations publiées par Jeune Afrique, les anciens cadres des FCBE qui ont démissionné du parti suite à la crise et d’autres formations politiques n’ayant pas d’existence légale sont en train de travailler dans la plus grande discrétion pour créer ce nouveau parti en vue des élections présidentielles de l’année prochaine.

Les instigateurs de cette formation politique en gestation sont pour la plupart des démissionnaires des FCBE. Selon le magazine panafricain, ils seraient restés fidèles à Boni Yayi l’ancien président béninois qui a aussi claqué la porte des FCBE de Paul Hounkpè il y a quelques mois. Ces personnalités politiques restées au Bénin ont déjà contacté d’autres leaders de l’opposition condamnés à l’exil pour mener à bien le projet.

Une plateforme idéologique

Toujours selon J.A, le nouveau parti devrait déposer dans la première quinzaine du mois de juillet ses statuts, devant les autorités du pays. Pour l’instant, il cherche encore son logo et son futur nom et travaille à concevoir une plateforme idéologique. On pourrait donc voir réunir dans un seul parti les anciens cadors du parti FCBE et de l’Union Sociale Libérale (Usl) de Sébastien Ajavon. Rien n’est cependant sûr.