C’est une bonne nouvelle pour les communes du Bénin qui ont connu il y a quelques jours seulement leurs maires. La coopération allemande met à leur disposition 6,5 milliards de francs Cfa. Le contrat de financement a été signé ce vendredi 12 juin à Cotonou, entre l’Allemagne et le Bénin, représenté par le ministre des finances Romuald Wadagni. Ce financement qui entre dans le cadre du Programme d’appui au Fonds de développement des communes (Fadec) sera entièrement transféré à ces collectivités locales en 2020.

Il servira à construire des infrastructures socio-économiques. Une partie, soit 3, 9 milliards de Fcfa, sera utilisée par les collectivités locales pour la prévention et la riposte contre le coronavirus. Il s’agira pour ces communes, d’aider leurs populations à garder la distance requise entre personnes, construire des dispositifs d’accueil de malades à l’entrée des centres de santé pour séparer de manière sûre ceux souffrant du Covid-19, réhabiliter les branchements publics en eau potable et mettre en place des dispositifs de lave mains dans les marchés et écoles pour assurer la disponibilité d’eau potable pour la population, entre autres.

“C’est grâce à la décentralisation qu’on peut aller vers une vraie démocratie à la base”

Notons que c’est à travers la coopération financière allemande (KFW-Bénin) que ce financement sera mis en oeuvre. L’ambassadeur de l’Allemagne au Bénin a dans son intervention mis l’accent sur l’utilité des Fonds Fadec. A en croire Achim TRÖSTER, le FADEC participe à l’harmonisation des procédures de financement des communes. Il permet de mobiliser des ressources qui servent au développement de l’offre des communes et concourent à corriger les déséquilibres entre les communes par un système de péréquation.

Le ministre des finances béninois a quant à lui remercié le pays d’Angela Merkel et rassuré l’ambassadeur de ce qu’il y aura une réelle évolution dans la manière de gérer ces fonds alloués aux communes surtout avec la nouvelle génération d’élus communaux née des élections du 17 mai 2020. Il ajoutera que la décentralisation est quelque chose de capitale, car c’est grâce elle qu’on peut aller vers une vraie démocratie à la base, un développement équilibré du pays.