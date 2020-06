Son poste n’aura pas longtemps souffert de vacance. Le procureur du tribunal de première instance de Kandi, arrêté puis jeté en prison pour « intelligence avec un groupe terroriste, abus de fonction et corruption », connaît désormais son remplaçant. Il s’agit du magistrat Tokpassi Jacques Fiacre Azalou. L’homme a été nommé au cours du conseil des ministres d’hier mercredi 17 juin. Sa nomination est intervenue après consultation du Conseil supérieur de la magistrature.

Karimi-Abdoul Adéoti, le prédécesseur de Fiacre Azalou séjourne actuellement à la prison civile d’Akpro-Missérété de même que son substitut et le commissaire par intérim de Kandi. En effet, leur arrestation est intervenue après le substitut du procureur ait classé sans suite un dossier impliquant un présumé terroriste arrêté dans la matinée du 02 mai 2020 dans le parc W, une aire protégée située dans la partie septentrionale du Bénin et que le pays partage avec le Burkina Faso et le Niger.

“Tout au plus, ça vaut un manquement“

Il faut dire que ces magistrats et le commissaire par intérim de Kandi sont défendus par un fort contingent d’avocats. Ces conseils ont dénoncé il y a quelques semaines la détention de leurs clients, « Aucun élément concret ne sous-tend ces infractions, tout au plus, ça vaut un manquement qui peut être puni sur le plan administratif » avait confié à RFI Brice Houssou, l’un des conseils.

Le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerdess-Afrique) avait également dénoncé ces arrestations.A l’en croire, elles ne suivent pas la procédure. Le dossier est devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).