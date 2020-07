Coup de massue ! Tous les agents de la société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP) sont licenciés. Les agents au siège, dans les dépôts et dans les stations qui ne fonctionnent plus depuis des mois ont été congédiés. L’information a été portée aux travailleurs dans l’après-midi de ce mardi 30 juin 2020 par l’administrateur provisoire chargé de la liquidation de la SONACOP. Pour rappel, en conseil des ministres, le gouvernement avait décidé de la liquidation de cette société d’Etat comme d’autres avant.

Donc, l’administration a annoncé aux travailleurs qu’ils sont purement et simplement licenciés. Interpellé sur les droits des travailleurs, l’administrateur leur a indiqué que la question sera étudiée après. Mais, il a relevé que la convention des agents de la SONACOP leur donne trop de droit. Et donc ce ne sera pas cette convention qui sera appliquée. Mais plutôt les lois qui ont été votées récemment par l’Assemblée nationale pour précariser les emplois au Bénin.

Dans un contexte de la pandémie du coronavirus, voilà des travailleurs qui sont licenciés et qui vont s’ajouter à ceux de la Société nationale pour la promotion agricole (SONAPRA) et autres sociétés comme l’Office national d’appui à la sécurité alimentaire (ONASA). En quatre ans donc, le gouvernement de la rupture aura liquidé presque toutes les sociétés d’Etat. Avant le régime de la rupture, une telle décision serait une bombe et les travailleurs allaient déclencher une grève. Mais, Talon et son gouvernement ont déjà retiré le droit de grève aux travailleurs avant de dérouler son agenda.