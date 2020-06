Après l’installation des conseils communaux et municipaux au niveau des 77 communes que compte le Bénin, des blocages subsistent toujours. L’installation des chefs d’arrondissement n’est toujours pas effective dans certaines communes comme celle de Toviklin. Pour cause, les populations désapprouvent les chefs d’arrondissement désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue. Le parti Union progressiste (UP) a obtenu la majorité absolue. C’est donc ce parti qui a désigné le maire Rigobert Tozo et ses adjoints conformément aux dispositions de la loi.

Sauf que dans le rang des chefs d’arrondissement désignés par le parti, il y a des conseillers du parti Bloc républicain (BR) comme ce fut le cas à Cotonou. Pourtant, les électeurs s’attendaient à voir les conseillers communaux Progressistes prendre la tête des arrondissements. Ils ont constaté simplement des élus Républicains à la tête des arrondissements où l’UP a pourtant la majorité absolue d’élus. C’est le cas dans l’arrondissement de Adjido où l’UP a deux conseillers contre un seul BR.

A Toviklin centre, le chef-lieu de la commune, le poste de chef d’arrondissement a été laissé à un élu BR. Or, le parti UP a obtenu la majorité absolue des sièges à pourvoir. Soit trois conseillers communaux UP contre deux pour le BR. C’est dire que les dispositions des articles 199 et 200 du code électoral interprétatif et complétif ont été foulées aux pieds. Et pour l’instant, les cérémonies de passation de charge ont connu de blocage. Les responsables de l’UP doivent vite corriger le tir pour permettre au conseil communal de Toviklin de vite se mettre au travail pour le développement.