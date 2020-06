Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) est-il serein depuis le départ de plusieurs de ses cadors? Un coup il décide de la radiation de 84 militants, un coup il les réhabilite. Dans un communiqué datant d’hier mercredi 10 juin son nouveau chef fait savoir qu’il lui est revenu, ainsi qu’aux autres responsables du parti que “des gens non identifiés demandent aux militantes et militants de constituer de nouveaux dossiers de membres fondateurs pour l’organisation d’un congrès du parti“.

Paul Hounkpè rappelle que les responsables de la formation politique n’ont demandé à aucun militant de fournir un dossier. De plus, l’organisation d’un congrès par le parti qui a déjà son récépissé, ne nécessite aucun dossier. En ce qui concerne le congrès, “il sera programmé au moment opportun”. Le premier responsable des Forces Cauris pour un Bénin Émergent dit percer à jour les intentions de ces individus non identifiés qui poussent les militants à réclamer un congrès.

“Il ne peut être possible d’appartenir à deux partis politiques à la fois”

“L’intention de ces gens est de détruire le seul parti de l’opposition” écrit-il, avant d’ajouter : “Il ne peut être possible d’appartenir à deux partis politiques à la fois”. Pour finir, M Hounkpè a invité les uns et les autres à la vigilance pour la sauvegarde du parti. Il faut dire que la FCBE a traversé récemment une profonde crise. Deux ailes du parti s’étaient en effet données en spectacle. L’aile Paul Hounkpè et l’aile Eugène Azatassou.

Après ces querelles de clochers, à quelques jours seulement des élections communales du 17 mai 2020, Boni Yayi , l’ancien président du Bénin a démissionné du parti. Il reproche aux nouveaux dirigeants (Paul Hounkpè et Théophile Yarou) leur proximité avec le pouvoir en place.