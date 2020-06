La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a encore frappé ce mercredi 24 juin. La juridiction spéciale a condamné à 15 ans de prison un inspecteur des impôts et ex-receveur du centre de perception des impôts des petites entreprises de Dassa-Zoumè. C’est la radio nationale qui rapporte l’information. Idrissou Nouhoum qui assurait l’intérim du caissier principal parti enterré son père, a soustrait de la comptabilité de ce centre la somme de 10 millions 651 mille 289 francs Cfa.

De retour, le caissier principal, Maurice Gbènoukpo Adémola Fabo demande à retrouver son poste ; mais M Nouhoum refuse de lui retourner la gestion de la caisse principale. C’est alors que Maurice signale l’attitude du délinquant économique à la direction départementale des impôts Zou-Collines. Celle-ci diligente un contrôle de même que l’inspection générale des services de la Dgid.

Détournement de deniers publics et abus de fonction

Ces contrôles effectués révèlent la disparition d’une somme de 20 millions 843 mille 107 francs Cfa. Le ministère public représenté par Reagan Hounguè démontre au cours du procès l’établissement matériel, intentionnel et légal des faits commis par M Nouhoum. Des faits qualifiés de crimes de détournement de deniers publics et d’abus de fonction. Il a requis une peine de 10 ana contre l’accusé, 10 millions d’amende et le remboursement des 20 millions 843 mille 107 francs au trésor public.

Malgré les appels de la défense à l’application d’une peine douce contre l’accusé, la Cour présidée par Guillaume Dossa Laly a condamné Idrissou Nouhoum à 15 ans de prison et une amende de 10 millions. Il doit également rembourser les plus de 20 millions disparus des caisses du centre de perception des impôts des petites entreprises de Dassa-Zoumè.