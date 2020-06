Plusieurs militaires béninois auraient été interpellés, présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et mis sous mandat de dépôt. La cause, est qu’ils seraient impliqués dans une tentative de déstabilisation du pouvoir. L’information a été en effet rendue publique par le magazine panafricain « Jeune Afrique ». Aucun détail n’a filtré pour l’heure sur cette situation.

Le garde du corps d’un fils de Kérékou impliqué

On retiendra tout de même que des proches du pouvoir seraient impliqués dans cette affaire. Entre autres, le garde du corps de l’actuel directeur de cabinet du ministre de la Défense, le colonel Kérékou serait parmi les auteurs de cette tentative de déstabilisation du pouvoir. Le patron de ce dernier ne serait tout de même pas impliqué et serait hors de cause.

Rappelons que le régime défunt avait été également secoué dans une affaire de tentative de coup d’état et d’empoisonnement de l’ancien homme fort de Cotonou. L’actuel locataire de la Marina avait été pointé du doigt par les autorités d’alors comme l’instigateur de cette manœuvre. Le lundi 4 mars 2014 le procureur de la République, Justin Gbenameto, avait annoncé qu’un mandat d’arrêt international était émis contre l’homme d’affaires qui est par la suite devenu le président de la République du Bénin depuis avril 2016.