Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou était sur les plateaux de la télévision nationale hier lundi 29 juin 2020. Ce rendez-vous médiatique a permis au premier des députés de rendre compte de ses activités à la tête du Parlement au cours des douze premiers mois de son mandat. Il n’a également pas pu s’empêcher de jeter un regard sur la gestion du président de la République ces quatre dernières années.

Pour le chef du parlement, il faut décerner un satisfecit à Patrice Talon pour le travail abattu. La seule chose qui n’a pas marché de son point de vue, « c’est la communication » au début du quinquennat. « On ne savait pas là où il allait au début. Il a fallu la mise en route du Programme d’actions du gouvernement (Pag) et ses réalisations pour se raviser et s’en convaincre » a-t-il déclaré selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Malgré cette fausse note qui a nui un peu au début du mandat de l’ex magnat du coton, tout est ensuite rentré l’ordre fait-il remarquer.

“Je souhaite qu’il se représente et qu’il revienne en 2021 “

Louis Vlavonou a par ailleurs souhaité que le chef de l’Etat rempile l’année prochaine. “Je souhaite qu’il se représente et qu’il revienne en 2021. En quatre ans nous avons vu ce qu’il a pu faire. Il faut qu’il revienne terminer, ou tout au moins pousser loin cette œuvre, afin qu’on garde en mémoire qu’un chef de l’Etat est passé par là » a-t-il laissé entendre. Ces propos sont clairement un appel de pied pour Patrice Talon qui n’a pas encore déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2021.

Au tout début de son quinquennat il faisait savoir son hostilité pour un second mandat, passant même en Afrique pour le chantre du mandat unique. Plus tard, il surprendra tout le monde, en laissant entendre au cours d’une interview qu’il avisera.