Le principal challenger de Donald Trump à la prochaine élection présidentielle de novembre a profité d’une rencontre politique pour lui lancer quelques piques. A la faveur de son meeting à Lancaster, en Pennsylvanie, l’ancien vice-président de Barack Obama a critiqué son adversaire sur la gestion qu’il fait de certains grands dossiers du moment. « Donald Trump est comme un enfant. Il n’arrive pas à croire que ça lui arrive à lui. Toutes ces pleurnicheries et ses apitoiements… », a notamment déclaré le candidat démocrate lors de son discours.

“Le choix entre l’économie et la santé publique”

Il a attaqué l’actuel locataire de la Maison Blanche sur la gestion qu’il fait de la crise relative au nouveau coronavirus. Il a accusé le milliardaire républicain de se préoccuper beaucoup plus de son « image » plutôt que « d’agir » contre le coronavirus et de « diriger » le pays. Donald Trump aurait également accordé selon Joe Biden plus de valeur à l’économie plutôt qu’à la santé des populations. Il indique que le président américain voulait «faire croire qu’il y a un choix à faire entre l’économie et la santé publique ».

L’économie dépend du virus selon Biden

« Il est incroyable que Donald Trump n’ait toujours pas saisi le point le plus évident de cette crise : pour redresser l’économie, nous devons reprendre le contrôle sur le virus. », a fait remarquer l’ancien proche collaborateur de Barack Obama. Notons que le président américain a connu un recul dans les sondages qui ont été rendus publics au cours de cette semaine.

Ce recul constaté chez Donald Trump est lié aux divers événements qui secouent le pays et surtout ses prises de position controversées. Selon le sondage publié ce mercredi 24 juin par le New York Times et le Siena College, Joe Biden a pris une avance de 14 points.