Démarré le 22 juin 2017, le programme Millennium Challenge Account Benin II (MCA-Bénin II) a bouclé trois années de mise en œuvre ce 22 juin 2020. Les responsables du programme ont marqué l’événement par une visioconférence de presse tenue depuis leur siège ce jeudi 25 juin 2020. Au cours de cette visioconférence, ils ont partagé avec les hommes des médias le bilan d’étape des trois ans de mise en œuvre dudit programme. A deux ans de sa fin et malgré quelques semaines de retard engendrées par le coronavirus, les responsables gardent l’espoir de fin dans les délais retenus.

Le directeur résident du MCC Chritopher Broughton rappelle aux journalistes que le but du programme MCA II est d’accompagner la croissance économique des pays sélectionnés sur la base des efforts effectués par leurs gouvernements dans un système démocratique transparent. Le programme s’exécute à travers quatre projets majeurs. Il s’agit de la réforme des politiques et renforcement institutionnel, de la production d’électricité, de la distribution d’électricité et de l’accès à l’énergie hors-réseau. Selon Gabriel Dégbégni, coordonnateur national de MCA-Bénin II sur le plan des réformes politiques, les bases de la coopération avec les institutions et de l’aménagement du cadre institutionnel des interventions ont été jetées.

Des avancées

Il explique qu’au niveau de «l’implantation des infrastructures de production et de distribution d’électricité proprement dite, les travaux préliminaires vont bon train ». En ce qui concerne le projet d’accès à l’électricité hors-réseau, il a déjà eu le lancement de la Facilité de l’énergie propre hors-réseau qui va permettre d’accroître l’accès à l’électricité, pour la majorité de la population actuellement non desservie par le réseau conventionnel dans les zones rurales et péri-urbaines. Le coordonnateur national de MCA-Bénin II informe que le taux d’engagement du programme est évalué à 78%. A l’en croire, le taux de décaissement est de 22%, avec un taux d’exécution physique de 30% même si la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 a eu d’impact sur la réalisation des activités en cours.

Optimisme pour les délais malgré le COVID-19

Des difficultés ont entravé la mise en œuvre du programme dans sa troisième année dont la pandémie du coronavirus. Mais, le coordonnateur national de MCA-Bénin II, Gabriel Dégbégni a rassuré que les dispositions prises par l’équipe afin de limiter les risques de contamination et évoluer dans les activités liées au programme. «Nous avons systématiquement pris en compte les mesures du gouvernement c’est-à-dire la distanciation sociale, les masques, le lavage des mains et nous avons en plus de cela réorganisé le fonctionnement de l’équipe du MCAII », a indiqué le coordonnateur. C’est pourquoi, «il y a des réunions qui se font par visioconférence, des séances de validation avec des experts ou consultants qui se font également par le même processus et tout ce qui peut être fait à distance comme tâche aussi ».

Et «nous avons connu un tout petit retard d’un à deux mois maximum mais cela ne vas pas pour autant impacter sur l’évolution des différents projets ». Pour rappel, le programme Millennium Challenge Account Benin II est un don de 375 millions de $ du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, auquel le gouvernement du Bénin a apporté une contribution de 28 millions de $. Pendant cinq années, les fonds doivent servir à financer divers projets, afin d’augmenter la capacité du Bénin à produire l’électricité.