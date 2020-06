Après le décès de son jeune frère Blé Roger Ponce en avril dernier qui l’avait beaucoup attristé, le président du CoJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), Charles Blé Goudé a été frappé une fois encore par le malheur. Il s’agit du départ vers la maison céleste de sa sœur aînée, Nathalie Monoko Gnepo, décès survenu à Paris alors que Blé Goudé entamait les démarches pour rentrer au pays après la modification de ses conditions de mise en liberté.

Face à cette dure épreuve, son mentor Laurent Gbagbo à qui, il a affirmé être toujours fidèle, l’a joint par téléphone pour avoir de ses « nouvelles et lui présenter ses condoléances. » « Ma famille se joint à moi pour traduire notre gratitude au président Laurent Gbagbo. Merci papa pour ta compassion. Ainsi que j’ai pu le dire au téléphone, je tiens et je tiendrai le coup malgré la douleur. Le chemin est encore long, les obstacles nombreux. Et pourtant nous devons avancer. Merci président, merci papa », a posté Charles Blé Goudé.

“Je suis toujours retenu ici en Hollande, hélas!”

« De là où tu es, pardonne-moi. Je ne serai malheureusement pas là pour t’accompagner auprès de papa, comme je n’ai pas non plus été là pour le pleurer le jour de ses funérailles. Je suis toujours retenu ici en Hollande, hélas! », avait aussi écrit le Secrétaire général des Jeunes patriote au lendemain du décès de son frère cadet.