Cofondateur de Facebook, Mark Zuckerbeg se retrouve en situation délicate. En effet, vendredi dernier, en l’espace d’une journée, ce dernier a perdu pas moins de 7.2 milliards de dollars américains après que plusieurs entreprises aient confirmé vouloir arrêter de faire de la publicité sur les réseaux sociaux.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, le patron de Facebook a été frappé de plein fouet par les mesures annoncées par tout un ensemble de grandes marques. Selon le média, la chute de 8.3% en bourse de Facebook ce vendredi, a coûté par mois de 56 milliards à la société, donc plus de 7 au seul Zuckerberg. Résultat, ce dernier se retrouve en quatrième position du classement des hommes les plus riches de la planète, derrière Bernard Arnault, Jeff Bezos et Bill Gates.

Zuckerberg perd 7 milliards et confirme des annonces

À ce jour, des entreprises comme Verizon Communications, Hershey Co ou encore Unilever ont confirmé retirer leurs annonces publicitaires du réseau social, tandis que Coca-Cola a décidé de les suspendre pour une durée de 30 jours. Ces firmes accusent Facebook de ne pas assez contrôler ce qui se dit sur son réseau, au motif de la liberté d’expression.

Facebook fera plus pour les minorités

Face aux critiques, Mark Zuckerberg a annoncé qu’il allait répondre, de manière efficace. Sur sa page personnelle, il a ainsi assuré qu’il allait décider avec ses équipes d’une stratégie de resserrement des mesures contre les messages haineux. Selon ses dires, les allégations concernant la race, l’origine ethnique (caste, religion) ou encore l’origine nationale et l’orientation sexuelle, allaient être bannies. Enfin, Facebook a confirmé vouloir faire plus en faveur des migrants et réfugiés.