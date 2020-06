François Dvorak, photoreporter gardera un souvenir assez particulier de Bruxelles. En effet, il a été violemment agressé par deux hommes dans le tramway. Le motif est que le chasseur d’images a rappelé à ces usagers du métro qu’ils ne respectaient pas l’une des mesures mises sur pied pour éviter la propagation du Covid-19. Les deux hommes n’avaient pas porté de masque selon la description qui a été faite de la situation.

Quand il leur fait la remarque, ses deux agresseurs ont dans un premier temps commencé par l’invectiver. « Dégage, ta mère », auraient-ils lancé selon les informations rapportées par les médias. Il indique que l’un d’eux s’en est pris à son appareil photo. Il s’est par la suite fait rouer de coups. «J’ai vu une flaque de sang à mes pieds alors je me suis dit ‘ouille, je suis quand même bien blessé. », confie-t-il. Les deux agresseurs auraient pris la fuite quand le chauffeur a appelé la sécurité.

Une cicatrice et des contusions…



« Un petit ket [gamin] de 10 ou 11 ans est allé m’acheter une bouteille d’eau et j’ai retrouvé un spray désinfectant qu’il a laissé dans mon sac d’appareil photo. Les gens autour ont pris soin de moi. », a rapporté le photoreporter. «Je suis reporter humanitaire, j’ai fait la révolution égyptienne, je suis allé en Syrie, il m’est arrivé d’avoir quelques petits bobos mais la plus grosse cicatrice que je vais avoir dans mon métier de reporter, c’est en Belgique dans un tram », aura retenu François Dvorak qui s’est tiré de cette situation avec une cicatrice sur le crâne et des contusions.