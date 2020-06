Capsicum frutescens est un arbuste pas plus haut que 1,5 m des pays chauds avec de petites feuilles simples en alternance largement lanceolées à base ovale et cunée. Capsicum frutescens de la famille variée des solanaceae comparé au capsicum annuum est donc une plante tropicale dont les petits fruits aromatiques ont une saveur piquante appréciée particulièrement des cultures africaines due à la teneur élevée en capsicine, avec des propriétés antimicrobiennes, analgésiques et anti-inflammatoires.

Cet état des choses explique bien pour quoi cette plante est largement cultivée dans les pays africains. C’est l’une des espèces des solanaceae est les plus cultivées. Ces sous-arbrisseaux pantropicaux sont des espèces subspontanées qui se développement aisément en forêt secondaire, apprécie l’exposition au soleil, les sols bien drainés également et des sols moyennement humides. On les appelle encore : djengete, pili pili, tandala (en Ngwaka), lolo gben, foronto (en Dioula), piment de Cayenne,

Fruits du capsicum frutescens

Les inflorescences axillaires forment une horde de 3 à 8 petites fleurs blanches à jaune pâle qui vont former des fruits par paire ou en formation unique de forme conique à la base mais au sommet pointu. D’abord de couleur verte, les fruits deviennent rouges à maturité graduellement. En gastronomie, tout se consomme sur le capsicum frutescens !

Capsicum frutescens est un arbrisseau entièrement utilisé comme assaisonnement ou ingrédient culinaire. Il se consomme dans tous ses états. Au frais, séché, en poudre, écrasé en liquide ou en friture. Cependant, les feuilles du capsicum frutescens sont aussi bien consommées. Elles se consomment comme des feuilles légumes ou sont associées à d’autres légumes en assaisonnement dans les sauces.

Une vivace vertueuse

Associé aux feuilles du lycopersicon esculentum et d’ocimum gratissimum les tradithérapeutes dans un macéré des gousses par voie anale procurent du soulagement aux patients face au trouble de fonctionnement rénal. Cette espèce non ligneuse des forêts tropicales ne sert pas uniquement que dans nos cuisines. Les traditions africaines ont toujours associé la thérapie aux habitudes alimentaires. Capsicum frutescens est bien connu pour être utilisé dans les thérapies pour les bains. Les feuilles trempées dans de l’huile réchauffée sont appliquées sur les abcès ou furoncles pour aider l’extraction rapide du mucus ou trempées dans l’huile de palme chaude aident à traiter les douleurs subgastriques.

Ces feuilles sont également utilisées contre les rhumatismes ou sous forme de pâté de feuilles et de fruits de piment l’on traite les entorses. Les fruits de capsicum frutescens soulagent des hémorroïdes aussi. Les fruits de capsicum frutescens macérés dans de l’alcool, traitent les chutes de cheveux et peuvent stimuler la repousse des cheveux. En cas de convulsions infantiles, le suc des feuilles fraîches du capsicum frutescens sont mis par instillation oculaire en Afrique centrale. Les feuilles fraîches pilées de cette vivace sont mises par voie nasale pour traiter les céphalées. Les activités biologiques connues du capsicum frutescens également utilisées dans l’industrie pharmaceutique à travers les crèmes et gels pour traiter les douleurs.