Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’organisation du traité Atlantique Nord (OTAN), a fait part de ses inquiétudes concernant la montée en puissance de l’empire du milieu. Dans une interview accordée à un média européen, il a estimé que la montée en puissance de la Chine bouleverse essentiellement l’équilibre des pouvoirs dans le monde, tout en soulignant que le pays occupera bientôt la place de première économie mondiale. « Elle a déjà le deuxième budget dédié à la défense le plus important au monde. Elle est en train d’investir massivement dans de nouvelles capacités militaires à longue portée, des missiles qui peuvent atteindre tous les alliés de l’OTAN en Europe et de moderniser ses forces nucléaires » a-t-il ajouté.

« La présence croissante des Chinois dans le cyberespace »

Il a fait savoir que ce n’est pas le fait que l’OTAN se rendre en mer Chine méridionale qui constitue un problème, mais plutôt le fait que Pékin se rapproche de l’organisation, tout en étant doté de systèmes d’armement capables d’atteindre cette dernière. « Il y a aussi la présence croissante des Chinois dans le cyberespace, en Arctique, en Afrique et leurs investissements massifs dans les infrastructures en Europe » a-t-il déclaré, jugeant que c’est une situation à laquelle l’OTAN doit apporter une solution. Jens Stoltenberg a par ailleurs souligné l’extrême importance d’une union entre l’Europe et l’Amérique du Nord, car elles constituent ensemble « la moitié de la puissance militaire et économique mondiale ».

Assurer la protection de la région de l’Atlantique Nord

Selon le secrétaire général de l’OTAN, cette montée en puissance de la Chine révèle encore plus l’importance du maintien du lien entre l’Europe et l’Amérique du Nord, au lien transatlantique. En outre, Jens Stoltenberg a fait remarquer que la responsabilité de l’OTAN est d’assurer la protection de la région de l’Atlantique Nord, autrement dit l’Europe et l’Amérique du Nord. « Mais il nous faut adopter une stratégie mondiale et comprendre pleinement les conséquences de la montée en puissance de la Chine » a-t-il martelé.