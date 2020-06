Le Bénin a atteint la barre des 500 cas en ce qui concerne la pandémie du coronavirus. Une situation qui crée la psychose au sein des populations apeurées par la flambée des chiffres publiés par les autorités sanitaires. Face au mépris des gestes barrières, ne serait-il pas opportun de décréter le confinement général où à défaut de réinstaurer le cordon sanitaire ?

L’expérience du cordon sanitaire devrait tout au moins être rééditée en raison de l’ampleur que prend la pandémie. Des tests de dépistage effectués, il en ressort que plusieurs personnes sont testées positives et de ce fait, atteintes du coronavirus. L’assemblée nationale a enregistré le décès d’un de ses députés dû au Covid-19.

Le cordon sanitaire instauré il y a quelques semaines, doit être à nouveau mis à œuvre afin de réduire substantiellement le risque de propagation. Les marchés, les supermarchés, les lieux publics doivent être interdits d’accès. Le port de masques et de gants doit être une obligation pour permettre aux uns et aux autres de se protéger et protéger l’entourage immédiat.

Le confinement général permettra également de mieux faire face à la pandémie et réduire les éventuels risques. Le Bénin compte à la date du 15 juin 2020, 532 cas confirmés à l’infection à la Covid-19, 287 personnes sous traitement, 236 guéries et 9 décès. Des chiffres qui donnent le tournis et qui appellent à prendre en considération les gestes barrières.