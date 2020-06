Le locataire de la Maison Blanche Donald Trump s’est opposé à un autre confinement, malgré l’augmentation des nouveaux cas de contaminations enregistrée dans plusieurs Etats américains. Au cours d’une interview accordée à un média américain, il a refusé une nouvelle fermeture des entreprises et des commerces aux Etats-Unis. « Nous ne fermerons pas le pays à nouveau. Nous n’aurons pas à le faire » a-t-il martelé. Ainsi, le numéro un américain confirme les déclarations de son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et de Larry Kudlow, son conseiller économique. Ces derniers avaient fait savoir que les USA ne pouvaient pas fermer leur économie, à nouveau.

Des millions d’Américains au chômage

D’après un média américain, le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a encouragé les gouverneurs des Etats américains à fournir une explication officielle selon laquelle, la hausse des cas de contaminations est causée par l’augmentation du nombre de tests réalisés. La source a également indiqué que les cas positifs excèdent le nombre moyen de dépistages effectués dans au moins quatorze Etats américains. Notons que plusieurs millions d’Américains se sont retrouvés au chômage à cause de l’épidémie de coronavirus (covid-19). La maladie a contraint le pays à opter pour des mesures de confinement, à la mi-mars dernière, provoquant ainsi l’arrêt de plusieurs pans complets de l’économie.

Le secteur des services touché

Au cours du mois d’avril, c’était plus de 20 millions d’emplois privés qui avaient été détruits à cause du coronavirus, selon l’enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP. Les pertes d’emplois concernent toutes les catégories d’entreprises aux USA, même si c’est le secteur des services qui est affecté. Cette situation n’est cependant pas reluisante pour le président des Etats-Unis, qui depuis trois années, vante son bilan économique, et compte sur cette dernière pour assurer sa réélection présidentielle en novembre prochain.