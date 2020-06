Le programme Novissi (« solidarité » en éwé, langue majoritairement parlée dans le sud du Togo), assure un transfert monétaire direct en faveur des ménages, qui ont perdu tout ou une partie de leurs revenus, à cause des conséquences du coronavirus (covid-19). Lancée au cours du mois d’avril 2020, cette initiative a deux caractéristiques principales, à savoir : la stratégie d’identification et de ciblage des populations visées d’une part, et la rapidité du processus. L’adhésion au programme se réalise sur une plateforme accessible par smartphone. Elle se fait sur la base de renseignements se trouvant dans la carte d’électeurs. Aussi permet-elle à l’administration togolaise d’avoir une première idée sur le secteur d’activité du candidat au programme.

12 500 FCA pour les commerçantes

La liaison de deux bases de données, celle du fichier électoral et celle des titulaires d’un abonnement de téléphonie mobile, permet d’épargner aux candidats de fournir quelconque document physique. Cet aspect simplifie assez la procédure d’accès aux personnes les plus vulnérables. Les modalités de paiement ont été fixées compte tenue d’un barème de 10 000 FCA pour les chauffeurs de taxi, 10 500 FCA pour les commerçants et 12 500 FCA pour les commerçantes. La somme supérieure allouée à ces dernières pourrait se justifier par le fait que 75 % des femmes exerce leur activité dans le secteur informel, sur le continent africain.

566 567 ont reçu des transferts monétaires

Elle pourrait également s’expliquer par l’objectif d’autonomiser encore plus les femmes. Notons que depuis le lancement du programme, 1 378 381 personnes se sont inscrites et 566 567 ont reçu des transferts monétaires. Les bénéficiaires et les inscrits représentent respectivement 7,1 % et 17,4 % de la population togolaise. En conséquence, deux mois après son lancement, Novissi a versé plus de 11,3 milliards de francs CFA. En outre, la procédure de paiement permet de contourner le faible taux de bancarisation au Togo. Le candidat éligible au programme reçoit directement son paiement sur son porte-monnaie électronique, sans frais de transaction.