Une femme hispanique a été sauvée ce jeudi grâce à une greffe des deux poumons à l’hôpital Northwestern de Chicago. Le médecin Ankit Bharat, chef de la chirurgie thoracique ayant réalisé cet exploit, n’avait jamais effectué une greffe des poumons aux États-Unis, mais ailleurs oui. L’infection de la terrible pandémie du coronavirus aurait complètement détruit les poumons de ladite femme. Afin de réaliser la greffe, les médecins ont dû attendre que la patiente soit testée négative du covid-19.

En effet, cette jeune femme d’une vingtaine d’années se portait bien avant d’être infectée par le coronavirus. Il faut dire qu’elle a été sérieusement malade allant jusqu’à faire six semaines aux soins intensifs. La patiente n’était reliée à la vie que par un respirateur artificiel et une machine appelée ECMO, qui servait à oxygéner et à faire circuler le sang dans le corps. Beth Malsin, spécialiste des soins pulmonaires à Northwestern a déclaré que la malade a dû rester plusieurs jours durant, « la personne la plus malade du service de réanimation COVID, et probablement de tout l’hôpital ».

«Une greffe des poumons était sa seule chance de survie».

Dans un communiqué, Ankit Bharat, le chef de la chirurgie thoracique à l’hôpital Northwestern de Chicago a déclaré «Une greffe des poumons était sa seule chance de survie». Le pneumologue Rade Tomic a été très étonné de voir comment la santé d’une personne d’un aussi jeune âge pouvait se détériorer en si peu de temps à cause des effets du virus de la covid-19. Il a ajouté « Comment une femme en bonne santé d’une vingtaine d’années en arrive-t-elle là? Nous avons encore tant de choses à apprendre sur la COVID-19».