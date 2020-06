Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, lors d’un entretien accordé jeudi à France24, a une fois encore fait part de sa volonté de rentrer au pays après l’assouplissement de sa liberté conditionnelle décidé le 28 mai dernier par la Cour pénale internationale (CPI). Si l’ancien ministre de la Jeunesse ne peut rentrer pour le moment à cause de sa récente condamnation à 20 ans d’emprisonnement par la justice ivoirienne, il a préféré tendre la main à Alassane Ouattara, qui seul pour le moment, pourra décider s’il rentrera ou pas au pays.

« Je compte rentrer chez moi et je pense que tout cela se discute, vu les contacts que je suis en train de prendre, on discutera. Si ça aboutit, tant mieux, si ça n’a pas aboutit, on continuera toujours de parler, » a-t-il affirmé. Pour le secrétaire général du mouvement des Jeunes patriotes, un tel acte est un grand pas vers la réconciliation, qui est tant souhaitée en Côte d’Ivoire pour l’instauration d’un climat de paix.

« Faire la paix après une crise aussi profonde comme celle que notre pays a connue ne se fait pas à coup de bâton magique. Il faut sûrement qu’il y ait un peu de volonté et la mienne existe. Je tends la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe, » a déclaré Blé Goudé.

Simone Gbagbo est une chance pour la Côte d’Ivoire

Par ailleurs, l’ancien leader de la FESCI a affirmé être toujours fidèle à son mentor Laurent Gbagbo, qui a le monopole de la décision de sa candidature ou non à la présidentielle d’octobre prochain. A propos de l’ex-Première dame Simone Gbagbo avec qui il a affirmé avoir récemment été en contact, Blé Goudé estime qu’elle a la capacité d’être candidate à la présidentielle si elle le souhaite. « Simone Gbagbo est une dame pour qui j’ai beaucoup d’admiration et qui pour moi est une chance pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique, » a-t-il indiqué.